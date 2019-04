Valtellina, scivola in un dirupo: morto escursionista 72enne

Ernesto Oreste Baraglia, 72 anni, è morto nei boschi delle Alpi Orobie, in località Poncina, in territorio comunale di Delebio, a 300 metri di quota, in Valtellina. La vittima, 72enne del posto, è scivolato in un dirupo profondo circa 80 metri. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato, con non poche difficoltà, dal Soccorso Alpino di Morbegno della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i militari del Sagf della Guardia di finanza. Il magistrato di turno, Antonio Cristillo, ha disposto la ricognizione cadaverica presso l'obitorio dell'ospedale di Morbegno, in provincia di Sondrio, dove la salma è stata trasportata.