Bergamo, gamba incastrata sotto il tram, ferito studente di 14 anni

È rimasto incastrato con un gamba nei binari mentre era in arrivo il tram. Uno studente di 14 anni è stato trasferito in ospedale in codice giallo dopo l'incidente avvenuto alla fermata della Teb di Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Il giovane stava aspettando l'arrivo del tram in direzione Bergamo insieme a un gruppo di altri ragazzi, poi, per motivi ancora da chiarire, c'è stata un po' di confusione al momento dell'arrivo del mezzo pubblico. Nel trambusto il 14enne è rimasto incastrato con una gamba tra la banchina e il tram.

Il ragazzo è rimasto cosciente

La conducente ha fermato il tram e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno liberato il giovane, sempre rimasto vigile e cosciente. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale con i mezzi del 118. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Al vaglio anche i filmati delle telecamere.