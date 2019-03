Carnevale a Milano coinvolge più di 1000 imprese: è il terzo in Italia

Il Carnevale a Milano coinvolge 1.170 imprese, collocandosi al terzo posto in Italia, dopo Napoli e Roma, con il 4,8% del totale nazionale, secondo l'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, basata sui dati del 2018 del Registro Imprese.

Le imprese

Si tratta di imprese specializzate nel commercio di dolci (133), articoli di cartoleria (687) e giocattoli e giochi (184), oltre a discoteche, sale da ballo e night club (166). Il business giornaliero è di circa 1,5 milioni, secondo la rilevazione basata sui dati di affari presentati dalle stesse imprese negli ultimi anni.

Il Carnevale a Brera

Tra le iniziative del Carnevale sabato 9 marzo, a Brera, dalle 14:30 alle 17:30, sul tratto pedonale di via Brera e in via Fiori Chiari, le associazioni Noi di Brera, Commercianti via Fiori Chiari, con il patrocinio di Confcommercio Milano e in collaborazione con gli animatori di Mavy Magia, animeranno le strade con bolle di sapone giganti, palloncini e coriandoli.