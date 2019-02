I militari della guardia di finanza di Clusone, in provincia di Bergamo, contestano una presunta evasione da un milione di euro a un imprenditore di 60 anni, originario di Bergamo ma residente a Clusone, amministratore di una società di Rovetta, nel Bergamasco, attiva nel settore della 'fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche'.

Le contestazioni

La denuncia è scattata al termine di una verifica fiscale. Le contestazioni riguarderebbero 900mila euro ai fini delle imposte dirette e circa 130mila euro ai fini Iva. Sarebbero emersi costi in parte non inerenti all'attività d'impresa e in parte inesistenti. In particolare, sarebbero state rinvenute fatture d'acquisto, relative a operazioni e prestazioni mai avvenute, per un importo di ulteriori 380mila euro.

La denuncia

I documenti sarebbero stati emessi dalle cosiddette società 'cartiere', create ad hoc sulla carta e senza una struttura reale. La società è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate, mentre l'amministratore è stato denunciato a piede libero.