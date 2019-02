Un incendio è divampato a Milano in un edificio di Largo Donegani, in cui si immette via Turati (LE FOTO DELL'INCENDIO), ed è stato necessario chiudere temporanemante la centralissima strada per permettere ai vigili del fuoco di domare le fiamme. Via Turati, dove, tra l'altro hanno sede anche importanti società della moda, tra cui Valentino e Loropiana, è stata riaperta dopo circa un'ora. Il rogo sarebbe scaturito con tutta probabilità dal malfunzionamento di un climatizzatore posto sul tetto dello stabile. Tutti gli occupanti dell'edificio e di quello accanto (in entrambi vi sono numerosi uffici) sono stati evacuati. Alcune centinaia di persone si sono quindi ritrovate per strada. Non ci sono stati feriti. Milano, incendio sul tetto di un palazzo. Via Turati riaperta dopo un'ora. FOTO

