Milano, con codici carta rubati prenota camera per San Valentino

Una ragazza di 17 anni, di Caronno Pertusella, in provincia di Milano, si era impadronita dei codici della carta di credito della zia di un amico e, con questa, aveva comperato abiti, monili, like sui social e aveva anche prenotato una notte con il proprio fidanzatino in un motel in occasione di San Valentino.

La denuncia

Però, la studentessa è stata scoperta dai carabinieri ai quali la signora si era rivolta dopo che dal suo conto erano spariti per acquisti vari oltre 10mila euro in pochi giorni. I militari hanno analizzato l'estratto conto e individuato l'ultimo acquisto: la prenotazione della camera per San Valentino. Quel giorno sono arrivati e hanno sorpreso la coppia, ma il fidanzato di lei era ignaro della vicenda, e denunciato la minorenne per utilizzo indebito di carca di credito. In casa aveva ancora tutti gli abiti e i monili acquistati.