Milano, autobus contro auto della polizia: tre feriti, due gravi

Incidente stradale, nei pressi di Piazza Cadorna, questa mattina a Milano. Tre agenti della polizia sono rimasti feriti in uno scontro stradale con un autobus. Due sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dall'Atm, il mezzo, "forse per un malore del conducente" ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, e una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre.

I soccorsi

Uno degli agenti feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda per fratture a entrambe le gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro poliziotto è, invece, stato trasportato al Policlinico in codice giallo. Il conducente dell'autobus della linea 61 è in stato di choc al Fatebenefratelli, in codice verde. L'Atm aspetta di vedere le immagini della videocamera installata sul mezzo pubblico per ricostruire con esattezza l'accaduto. Sembra comunque probabile che l'autista dell'autobus abbia avuto un malore.

Data ultima modifica 17 febbraio 2019 ore 10:13