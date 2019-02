Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 16-17 febbraio

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Arte Contemporanea

Al Pirelli Hangar Bicocca è in mostra dal 14 febbraio al 21 luglio la personale di Giorgio Andreotta Calò: un percorso che racconta anche la storia di Milano e in particolare della società Pirelli, su cui l'artista ha compiuto diverse ricerche. Il titolo alla mostra coincide con il nome del piroscafo appartenuto alla Pirelli Cavi, battezzato Città di Milano: le immagini sottomarine del relitto aprono l’esposizione. Il percorso prosegue con le sculture 'Clessidre' e 'Meduse', ricavate dai pali per gli ormeggi dei canali di Venezia, e un grande cavo da trasmissione lungo oltre 30 metri, recuperato nelle acque di Ischia.

Manifestazioni

Torna l’appuntamento con AgruMi, viaggio nei sapori e negli aromi dei frutti simbolo del Mediterraneo. La mostra-mercato organizzata dal Fai si terrà nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio, gioiello dell’architettura anni Trenta. La kermesse, aperta al pubblico il 16 e 17 febbraio, propone laboratori di cucina e pasticceria, degustazioni guidate e incontri, accompagnati da cocktail a base di agrumi, oltre ad attività per bambini.



Mostre ed eventi in corso a Milano a febbraio 2019

Ottavo dialogo attorno alla cena in Emmaus alla Pinacoteca di Brera

Torna l’appuntamento con i ‘Dialoghi’ della Pinacoteca di Brera, l’evento che mette a confronto due capolavori della storia dell’arte. E’ la volta di Caravaggio e Rembrandt, maestri della luce, che si incontrano eccezionalmente con le tele 'Cena in Emmaus', di Caravaggio, e ‘Cena dei pellegrini di Emmaus', dipinta da Rembrandt a soli 23 anni a Leyda, paese protestante dove era proibito dipingere il volto di Gesù. Le due opere, esposte insieme per la prima volta, saranno visibili fino al 24 febbraio.

Fotografia in via Dante

Inaugurata nel centro di Milano, in via Dante, la mostra 'en plein air' dal titolo 'Antichi mestieri e nuovi modelli del commercio a Milano' nata dalla collaborazione tra il Comune e il quotidiano Il Giorno. La mostra, visibile fino al 28 febbraio, è curata da Alberto Oliva e le immagini sono state scattate dal fotografo Roberto Bettolini.

Banksy al Mudec

Fino al 14 aprile sarà aperta la mostra "A visual protest. The art of Banksy". È la prima mostra in Italia dedicata al celebre street artist inglese. Curata da Gianni Mercurio raccoglie circa 80 lavori dell’artista, narrando attraverso le opere il pensiero artistico di Banksy. Sarà possibile visitare la mostra lunedì dalle 14.30 alle 19.30, da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

‘Leonardo da Vinci Parade’ al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia

‘Leonardo da Vinci Parade', aperta fino al 13 ottobre al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano, è stata ideata e curata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera. Per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Museo ritorna alle sue origini esponendo in modo evocativo le due collezioni con cui ha aperto al pubblico il 15 febbraio 1953. Mette in scena una ricca selezione degli spettacolari modelli realizzati negli anni ’50 interpretando i disegni di Leonardo e affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. La mostra è compresa nel biglietto d’ingresso per il museo. Orari: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 17.00, sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30.

La Vergine delle Rocce del Borghetto alla Fondazione Orsoline

Per la prima volta la Fondazione Orsoline di San Carlo rende accessibile al pubblico La Vergine delle Rocce del Borghetto (1517-1520), opera di Francesco Melzi, allievo prediletto di Leonardo da Vinci. Dal 30 gennaio e fino al 31 dicembre saranno organizzate visite guidate per ammirare la tela, custodita nella Chiesa di San Michele del Dosso.

Paolo Grassi a Palazzo Reale

La mostra "Paolo Grassi. Diari e percorsi di un grande organizzatore teatrale 1919-2019", si potrà visitare fino al 24 marzo a Palazzo Reale. Attraverso un percorso composto da un nutrito apparato fotografico, si propone di documentare, a 100 anni dalla nascita, la figura del fondatore del Piccolo di Milano, (nel 1947, insieme a Strehler e Vinchi) ma anche i principali avvenimenti dell’epoca.



‘Angelo Morbelli. Luce e colore’ alla Galleria Bottegantica

La Galleria Bottegantica nel capoluogo lombardo ospita, fino al 16 marzo, una mostra monografica dedicata a Morbelli, protagonista del Divisionismo italiano. Allestita per il centenario della morte dell'artista, la mostra "Angelo Morbelli. Luce e colore" presenta una selezione di opere, alcune mai esposte, che ne documentano la carriera e le tematiche da lui indagate, con particolare attenzione al realismo sociale e ai paesaggi. La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.



Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Vivian Maier alle Scuderie del Castello di Pavia

Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell’artista americana saranno esposte dal 9 febbraio al 5 maggio presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe 1926, è considerata una delle massime esponenti della street photography. La sua opera è stata scoperta soltanto nel 2007, grazie alla testardaggine di John Maloof, figlio di un rigattiere.



Eventi per bambini

Naviglio Comics 2019 presso Tenoha

Sabato 16 e domenica 17 febbraio si tiene la prima edizione di Naviglio Comics, la fiera dedicata al fumetto giapponese. Presso il negozio Tenoha, a Milano in via Vigevano, sarà possibile avvicinarsi all’intrigante mondo dei manga. Vi saranno inoltre stand che offriranno cibi tradizionali giapponesi, bevande e dolcetti.