Uno straniero di 26 anni, tunisino, è precipitato da un'altezza di quasi 4 metri mentre scappava da un agente che lo stava inseguendo. E’ successo oggi, venerdì 15 febbraio, attorno alle 11 all'interno dell'aeroporto di Linate. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Milano per i traumi alle gambe riportati nella caduta.

In fuga per non essere espulso

Stando a quanto riferito il giovane, irregolare su suolo italiano, fuggiva per non essere espulso. Il 26enne era stato accompagnato in aeroporto stamattina dai poliziotti della questura di Brescia, per eseguire l'ordine di espulsione dall'Italia che pendeva sul ragazzo. Poco dopo le 11 però lo straniero ha tentato di seminarli ed è scappato.

L'inseguimento

Un militare in servizio nella struttura è partito all'inseguimento del ragazzo, terminato quando il 26enne ha scavalcato la balaustra al primo piano ed è saltato da circa quattro metri atterrando in piedi, riportando ferite alle gambe. Al momento è ricoverato al Policlinico in condizioni serie. Il militare, di 36 anni, si è lanciato a sua volta ma si è ferito agli arti in maniera meno grave ed è stato accompagnato alla clinica Città Stud con un trauma al piede e una spalla lussata.

