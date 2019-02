La polizia di Milano ha arrestato ieri, mercoledì 13 febbraio, in corso Buenos Aires, un peruviano di 41 anni, Miguel Arredondo, ricercato internazionale. L'uomo deve scontare venti anni di carcere per rapina aggravata dall'uso di esplosivo, reato commesso anni fa in Perù.

La scoperta della polizia

L'uomo era stato fermato per un normale controllo dei documenti, quando, pochi minuti dopo aver inserito il suo nome nel database, gli agenti hanno scoperto che era destinatario di un mandato internazionale di cattura. Il 41enne sembrava tranquillo, probabilmente perché non sapeva che il provvedimento era diventato esecutivo dal 2017. Sono in corso le procedure per l'estradizione.