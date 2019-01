Scivola in un dirupo in Valchiavenna, 43enne grave in ospedale

Un uomo di 43 anni è stato salvato nei boschi di Villa di Chiavenna (Sondrio), ieri pomeriggio mercoledì 30 gennaio, dal soccorso alpino. Il 43enne era scivolato in un dirupo, probabilmente perché colpito da un improvviso malore. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza: l'equipe medica ha visitato l'uomo e lo ha poi portato in una zona sicura per le operazioni con il verricello. Infine, per i traumi subiti nella caduta, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, in provincia di Como.