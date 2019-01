Ritrovata nella Bassa Bresciana l’auto rubata prima della Mille Miglia

È stata recuperata, questa mattina, nella Bassa Bresciana, l’Alfa Romeo della storica Mille Miglia che era stata rubata qualche giorno prima della partenza dell'ultima edizione della corsa per auto d'epoca nel maggio scorso. La vettura è stata trovata in una cascina abbandonata tra Leno e Pralboino. "Non si tratta di un furto su commissione, probabilmente chi ha rubato l'auto non sapeva del reale valore", ha detto il dirigente della squadra Mobile della Questura di Brescia, Alfonso Iadevaia.

Tre arresti per il furto

In carcere per il furto erano finiti tre componenti di una famiglia rom, ripresi dalle telecamere mentre rubavano fuori da un albergo di Brescia il carrello coperto sul quale c'era l'auto. I tre hanno fatto parziali ammissioni, che hanno portato gli inquirenti nella Bassa Bresciana dove la vettura è stata poi recuperata. In questi mesi su un sito giapponese specializzato, l'auto, del valore di oltre un milione di euro, era stata messa in vendita.

