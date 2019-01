Brescia, scomparsi quattro minorenni: ricerche in corso

Quattro minorenni risultano scomparsi da giorni. E’ successo in provincia di Brescia: si tratta di ragazzini tra i 13 e i 15 anni, di origini straniere, ma nati e cresciuti in Italia. Le rispettive famiglie hanno sporto denuncia. Secondo quanto riportato, alcuni dei ragazzini, che frequentano le scuole medie, avrebbero cercato su internet informazioni per capire come muoversi a Milano prima di lasciare casa e far perdere le proprie tracce. Gli inquirenti sono certi che non siano scappati sotto minacce o perché costretti. Le ricerche sono in corso.