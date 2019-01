La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4.2°C, lo zero termico si attesterà a 1713m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il fronte dal Nord-Europa valica le Alpi e si muove verso Sud, favorendo l'innesco di venti di caduta sulla Valpadana. Cieli sereni o poco nuvolosi sulla Lombardia, seppur con l'eccezione classica di addensamenti sulle Alpi di confine dove avremo anche delle deboli nevicate. Tempo diffusamente ventoso, anche in pianura. Temperature miti per il periodo, fino a 14-16°C i valori massimi pomeridiani. Aria secca e cieli limpidi.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,1 µg/m³.