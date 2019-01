Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 13 gennaio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Da Nordovest sopraggiunge un moderato fronte freddo, il quale non porterà alcuna conseguenza su Prealpi e pianure dove sono attesi cieli poco nuvolosi per qualche velatura di passaggio. Consueti addensamenti sulle zone alpine di confine: qui avremo del nevischio intermittente nella prima parte del giorno, con la tendenza a fenomeni più incisivi dalla serata e soprattutto nella notte successiva. Ventilazione in netto rinforzo in montagna, con componente da Nord e Nordovest. Occidentale sulle aree pianeggianti. Temperature diurne prossime o superiori ai 10°C, dopo un'alba con deboli gelate.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni a Cremona

A Cremona non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22 µg/m³.