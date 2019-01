Lodi, trovato il cadavere di un uomo in casa: forse morto da un anno

Il cadavere di un uomo di 59 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dalla polizia in una casa in via Borgo Adda a Lodi, dopo la segnalazione dei vicini. La porta dell'abitazione era chiusa dall'interno: per aprirla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La morte circa un anno fa

L'uomo si chiamava Mariano Ferrari, viveva solo e appariva come molto riservato. Dalle prime indagini sembra emergere che la morte sia avvenuta circa un anno fa. Non è dunque possibile al momento affermare con certezza che si tratti di morte naturale.

Procuratore di Lodi: "Disposta autopsia"

Il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro, dopo l'apertura di un fascicolo d'inchiesta, ha confermato la tesi: "Si ipotizza fosse morto appunto da un anno senza che nessuno abbia segnalato nulla prima di oggi. Pare incredibile che in una cittadina come quella di Lodi possano verificarsi eventi simili". "Naturalmente abbiamo disposto immediatamente l'autopsia - continua il procuratore - per cercare di capire, nonostante tutto il tempo che è passato dall'evento al ritrovamento, se c'è qualche segno di lesività o no".