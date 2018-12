Milano, allagamento in via Giambellino: strada chiusa

Chiusa da piazza Tirana fino a via Sanniti. Via Giambellino a Milano non è accessibile al traffico perché si è allagata a causa della rottura di un tubo dell'acqua della rete fognaria. Per il momento alcune case di piazza Tirana e via Giambellino sono rimaste senz'acqua. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile.

L'acqua dovrebbe tornare nelle case in tarda serata

L'allarme per la rottura del tubo è stato dato intorno alle 13 ed è stato spostato il palo della luce vicino al punto dove è avvenuta la spaccatura. In quel punto si scaverà per risolvere il problema. Secondo MM, che gestisce il servizio idrico della città, nelle case che al momento sono senz'acqua il servizio dovrebbe essere ripristinato in tarda serata.