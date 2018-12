La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Prosegue la fase di tempo stabile e anticiclonico. Ben soleggiato in montagna con al più in transito di qualche velatura; in pianura padana tuttavia possibilità di nebbie e nubi basse per gran parte della giornata, specie lungo il Po. Clima mite per il periodo, specie in quota.

Le previsioni a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Le previsioni a Mantova

A Mantova tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 69,6 µg/m³.