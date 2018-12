La situazione meteo in città

A Milano tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un vasto campo anticiclonico garantirà ancora tempo stabile in Lombardia. Cieli sereni in montagna e in collina. Possibilità di nebbie sulle pianure, anche persistenti lungo il Po, con tendenza dalla sera a nubi basse in risalita dal Ligure. Temperature senza variazioni di rilievo, mite in montagna, più freddo nelle aree nebbiose.

Le previsioni a Lecco

A Lecco bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Mantova

A Mantova tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,6 µg/m³.