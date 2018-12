Milano, Capodanno: vietati botti e spray al peperoncino

Niente petardi o fuochi d'artificio e nemmeno spray al peperoncino, bottiglie di vetro e selfie stick per il Capodanno in piazza Duomo a Milano. Sono queste le precauzioni per la sicurezza previste da un'ordinanza di Palazzo Marino che sarà firmata nei prossimi giorni in vista del concerto di Francesco Gabbai. Da quanto è stato anticipato il provvedimento vieterà di portare in piazza non solo fuochi di artificio e ogni materiale pirotecnico ma, visto il caso di Corinaldo e a differenza della decisione della sindaca di Roma Virginia Raggi, anche le bombolette spray al peperoncino usate contro le aggressioni. In base alla delibera sarà sequestrato ogni oggetto che potrebbe essere pericoloso, compresi i bastoni per i selfie.