Milano, in fila per scarpe nuove litiga con poliziotti: denunciato

Denunciato a Milano un ragazzo di 25 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È accusato di aver aggredito ieri, 19 dicembre, due poliziotti, intervenuti su richiesta dei vigilantes del Nike Store di via Statuto, mentre stava attendendo l'apertura del negozio.

Ha insultato i vigilantes e gli agenti

Il giovane ha trascorso la notte davanti all'entrata dello store assieme ad altre persone interessate all'acquisto di scarpe in edizione limitata. Alcune ore prima dellìapertura del negozio, prevista per le 10, c’è stata un po' di tensione tra i presenti perché qualcuno ha iniziato a spingere. Alle 7 del mattino i vigilantes del negozio hanno ripreso il ragazzo in più occasioni e lui li ha insultati. All'arrivo della polizia non si è calmato, scagliandosi contro gli agenti che in seguito all’episodio lo hanno portato in questura.