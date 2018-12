Animali, abbandona due "draghi barbuti" a Vigevano: denunciato

A Vigevano, in provincia di Pavia, un uomo è stato denunciato per il reato di abbandono di animali per avere lasciato due esemplari di sauri - ossia piccoli rettili originari delle regioni aride e semidesertiche dell'Australia centrale, conosciuti anche come "draghi barbuti" - in una scatola ritrovata nel mese di novembre. L'uomo potrebbe anche essere accusato del reato di maltrattamento di animali e rischia da tre a 18 mesi di reclusione e il pagamento di una multa da 5mila a 30mila euro.