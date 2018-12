Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli sereni al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il tempo migliora sulla Lombardia con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sino al pomeriggio, fatta eccezione per banchi di nebbia o nubi basse sulle pianure meridionali, anche insistenti di giorno tra lodigiano, pavese e basso milanese. Tra sera e notte avanzano nuovi strati diffusi per un secondo modesto fronte ma senza conseguenze. Temperature in lieve aumento nei massimi, minime prossime allo 0°C in pianura.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,1 µg/m³.