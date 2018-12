Bergamo, si getta da finestra per paura delle fiamme: grave una donna

Una donna di 47 anni si è lanciata dalla finestra del suo appartamento in preda al panico per l'incendio che stava avvolgendo la sua casa. Ora è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'incendio

È avvenuto questa mattina in via San Bernardo, a Castel Rozzone, in provincia di Bergamo. L'incendio è divampato in un appartamento al piano terra della corte dove abita la donna, nel centro storico. Il fumo ha raggiunto i piani superiori, e la donna, spaventata, si sarebbe lanciata di sotto, precipitando su una tettoia.

Le cause

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che a prendere fuoco sia stato un divano in gommapiuma, forse per un cortocircuito, oppure la brace di una stufa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza. La donna è stata portata in ospedale in elicottero.