Morto motociclista nel Lecchese a Ballabio, gravissimo 12enne

Un motociclista di 38 anni, residente nel Lecchese, ha perso la vita nel pomeriggio sulla provinciale della Valsassina, all’altezza di Ballabio in provincia di Lecco. Nello scontro tra la sua moto e un'auto, l’uomo è morto sul colpo mentre il ragazzino di 12 anni che viaggiava con lui è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, dopo essere stato sbalzato per alcune decine di metri. Sul posto sono intervenuti gli addetti del 118, l’eliambulanza giunta da Como, i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.