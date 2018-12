Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 20 novembre

La situazione meteo in città

A Milano (LE PREVISIONI) cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. in serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Da Sud risale una perturbazione che riesce solo marginalmente a coinvolgere anche la Lombardia, soprattutto tra la notte e il primissimo mattino e in particolar modo i settori orientali e alpini. Nel corso della mattinata rapido esaurimento dei fenomeni con schiarite a partire dalle Alpi, mentre in pianura si manterrà una nuvolosità più diffusa. Clima abbastanza freddo, con temperature diurne intorno ai 7-9°C in pianura. Venti deboli in prevalenza settentrionali nei bassi strati, da Sud e SO in quota.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata. in serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14,0 µg/m³.