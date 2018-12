Monza, accoltellato in strada dichiara generalità false ai medici

Un uomo di 45 anni è stato ferito in strada con una coltellata all’addome, nella serata di ieri, domenica 18 novembre, a Monza. Soccorso da alcuni passanti, che hanno chiamato il 118, l’uomo è stato ricoverato in ospedale. Qui il 45enne non ha voluto fornire al personale medico i suoi dati corretti, ma ha dichiarato false generalità. All’arrivo dei carabinieri in ospedale inoltre l’uomo si è mostrato poco collaborativo e restio a dare informazioni su se stesso. Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe stato aggredito e ferito da un cittadino extracomunitario, apparentemente senza motivo. Sono in corso gli accertamenti dei militari per fare luce sulla vicenda.