Milano, incendia porta di casa della moglie e la minaccia: denunciato

Le ha bruciato la porta di casa, le ha mandato messaggi minatori e quando è rientrata le ha gettato contro un mix di candeggina e benzina, che lei è riuscita a schivare. Un italiano di 64 anni è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di incendio doloso, danneggiamento, minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. La vittima è la moglie, un’italiana di 58 anni, da cui si sta separando.

La aspettava sul pianerottolo con un coltello e la candeggina

La lunga giornata della vittima - che risiede nel quartiere Stadera, a Milano - è iniziata quando nel pomeriggio i carabinieri l’hanno chiamata per informarla di aver trovato l’auto che le era stata sottratta dal marito. Mentre lei recuperava la macchina, il suo ex la minacciava via messaggio e tentava di danneggiarle la porta di casa con l’ossigeno della bombola di cui necessita per problemi respiratori. Quando la donna è tornata a casa, ha trovato il marito sul pianerottolo, con un coltello e un contenitore pieno di candeggina mista a benzina, che lui le ha lanciato contro. Lei è riuscita a schivarlo e a entrare in casa mentre l’uomo a quel punto ha dato fuoco alla porta prima di darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto circa a mezzanotte e mezza. La polizia lo ha trovato 4 ore dopo, in una sala slot di Rozzano. Visti i problemi respiratori e psichiatrici, l'uomo è stato ricoverato in psichiatria all’ospedale San Paolo.