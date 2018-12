Incidenti, ciclista investito davanti al cimitero di Pavia

A Pavia un ciclista di 35 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un'auto davanti al cimitero. L'uomo è stato subito soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico San Matteo, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha subito avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un altro incidente

Inoltre, in uno scontro tra due auto davanti alla chiesa della Sacra Famiglia, non lontano dal centro di Pavia, si sono registrati quattro feriti, due dei quali (due ragazzi di 21 e 19 anni) sono ricoverati in gravi condizioni al San Matteo.