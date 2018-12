Milano, la mostra "Romanticismo" è da record: già 17 mila visitatori

Grande successo di pubblico per la mostra "Romanticismo" in corso alle Gallerie d’Italia Scala e al Museo Poldi Pezzoli a Milano. L’esposizione, aperta al pubblico dal 26 ottobre, è già stata ammirata da oltre 17 mila visitatori. Le opere esposte sono oltre 200, molte delle quali esposte al pubblico per la prima volta. Lo ha reso noto Intesa Sanpaolo, che sottolinea come la mostra Romanticismo sia "la prima dedicata al contributo italiano al movimento che ha cambiato la sensibilità e l'immaginario del mondo occidentale nel corso della prima metà dell'Ottocento".

Immersione nella Milano romantica

Per Michele Coppola, direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici, "Romanticismo ha dato vita nelle nostre Gallerie d'Italia a una raccolta straordinaria di capolavori, grazie ai prestiti di importanti musei italiani e stranieri". "Il Museo Poldi Pezzoli - spiega, invece, Annalisa Zanni, direttrice della casa museo di via Manzoni - ha raddoppiato il suo pubblico, con oltre 1000 visitatori paganti, nel fine settimana, usciti soddisfatti per la possibilità di questa immersione nella Milano romantica che viene offerta dal palazzo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli".

Il percorso

Il percorso si articola in 21 sezioni, 16 nel polo di Intesa Sanpaolo e cinque nella casa museo in via Manzoni, e vuol essere un invito a conoscere la Milano romantica, alla scoperta anche dei luoghi che hanno fatto della città lombarda "la capitale di un'Italia che ancora non c'era", come ha sottolineato in occasione della presentazione Annalisa Zanni, direttrice del museo Poldi Pezzoli.