Fanno esplodere bancomat nel Milanese, caccia alla banda di ladri

Una banda di ladri ha messo a segno, la notte scorsa, un colpo a un bancomat a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Lo sportello si trova in via IV Novembre. I malviventi per farlo esplodere si sono serviti del gas acetilene. Hanno riempito il bancomat fino a provocarne l’esplosione. La deflagrazione non ha fortunatamente provocato feriti. Non ci sono stati neppure danni all’edificio. Il bottino che è stato portato via non è stato ancora quantificato. I carabinieri hanno avviato un’indagine e sono al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili. Gli uomini dell’Arma stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.