Incidente all’aeroporto di Linate: anche Ghali a bordo dell’airbus

Anche il rapper Ghali, milanese di Baggio, era presente sull'aereo che stamattina è stato urtato da un furgone a Linate, mentre era in sosta. Il volo era diretto a Napoli, dove il rapper ha in programma un concerto per stasera al Palapartenope. Stando all'interno dell'airbus, seduto in un posto vicino al finestrino, il trapper ha ripreso con il suo telefono cellulare il furgone del catering che è finito contro l'ala dell'aeroplano, postando poi il video su Instagram. "Abbiamo fatto un incidente con il camion delle verdure", racconta Ghali nel suo video, "Per Napoli vediamo", aggiunge poi, riferendosi al concerto da tenersi in serata. Linate, furgone urta l’ala di un aereo in sosta: illesi i passeggeri