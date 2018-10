Maltempo, frana nel Bergamasco: 5 famiglie fuori casa

Continua anche oggi, lunedì 29 ottobre, l’ondata di maltempo sulla provincia di Bergamo (VEDI QUI). A Vilminore di Scalve 5 famiglie sono fuori casa a causa di una frana che minaccia le loro abitazioni, mentre il sindaco Pietrò Orrù ha deciso di chiudere per oggi le scuole, come riporta L’Eco di Bergamo. In valle Seriana 3 ponti sul fiume Serio sono transennati, chiusi per automezzi e pedoni: si tratta dei ponti di Albino in viale Stazione, quello che collega Nembro a Pradalunga e Gavarno e dell’ex ponte ferroviario, ora ciclabile, di Ponte Nossa. Inoltre, alcune altre strade risultano bloccate in alta Valle Seriana, mentre in valle Brembana è sorvegliato speciale il fiume Brembo, che ha superato la portata massima. Oggi sono previsti diversi sopralluoghi di tecnici e Protezione civile in tutta la provincia.

Vento forte nel lodigiano

Forti raffiche di vento, fino a 55 chilometri orari, si stanno abbattendo sul Lodigiano (VEDI QUI), fino alla collina di San Colombano, nel Milanese. I vigili del fuoco di Lodi stanno lavorando per rimuovere un albero che è stato sradicato a Graffignana (Lodi) nei pressi di un ristorante lungo la provinciale 19. Rami anche pesanti si sono staccati da altri alberi sul territorio precipitando a terra. Gli stessi pompieri spiegano che l’allerta per vento forte è prevista per l’intera giornata.

Resta allerta in provincia di Sondrio

Allerta maltempo anche in Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio (VEDI QUI), dove si registra il terzo giorno consecutivo di piogge intense sul fondovalle e fitte nevicate in montagna. Nelle ultime ore, sono già state oltre 20 le uscite dei vigili del fuoco, in particolare dei distaccamenti di Mese e Tirano, per emergenze dovute ad allagamenti e frane. Nella provincia più a nord della Lombardia, tra sabato e domenica, in alcune zone, secondo gli ultimi rilevamenti, sono caduti 250 millimetri d’acqua, valori che si avvicinano agli accumuli d’acqua registrati al suolo nei giorni della tragica alluvione dell’estate 1987.