Milano, ladro ruba in strada: militari lo fermano e lo fanno arrestare

Un italiano di 26 anni è stato arrestato mentre rubava alcuni oggetti dalle auto in sosta in strada. Il ladro è stato bloccato ieri a Milano, nei pressi di via Saint Bon, in zona Inganni. A fermarlo è stata una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’operazione “Strade sicure”. Due militari, in servizio al terzo reggimento artiglieria terrestre di Remanzacco, in provincia di Udine, sono stati avvertiti da un passante che ha raccontato loro di aver visto un individuo intento a infrangere i vetri delle vetture ferme in strada. I militari, di rientro dal servizio di controllo del territorio, hanno bloccato l’uomo in flagrante e lo hanno fatto arrestare dalla polizia, chiamata a supporto. La refurtiva, che il 26enne aveva nel frattempo accumulato, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.