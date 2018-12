Polvere lamiere dal cantiere, evacuata scuola nel Bergamasco

Nella mattinata di martedì 9 ottobre, la scuola media Einaudi di Terno d'Isola, nel Bergamasco, è stata evacuata dopo che alcuni ragazzi hanno accusato dei malesseri e una studentessa è svenuta. In tutto, i minori che hanno accusato il malessere sono 15, come riferisce l'Areu. Di questi, sei sono stati portati in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ad Alzano, a Seriate e a Ponte San Pietro per ulteriori accertamenti. Tutti gli studenti sono in codice verde.

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme con i carabinieri, le cause sarebbero da rintracciarsi nella polvere diffusa dal cantiere edile che interessa la scuola stessa, circondata infatti dalle impalcature. L'istituto conta 270 studenti, oltre al personale docente: tutti sono stati fatti evacuare dalla struttura a scopo precauzionale.