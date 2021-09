Zucchine tonde ripiene vegetariane, tre ricette semplici e sfiziose

Le zucchine tonde sono una delle tipologie più apprezzate a tavola di questo ortaggio perché sono estremamente versatili e possono essere impiegate in una ampia varietà di piatti. Le preparazioni al forno sono quelle che garantiranno maggior successo tra i vostri commensali. Esteticamente gradevoli, possono essere farcite in moltissimi modi. Qui, una selezione di ricette vegetariane, che rappresentano un'alternativa al classico ripieno di carne tritata, uno dei più frequenti nella cucina tradizionale italiana. Per le ricette che seguono, occorre scavare l'interno delle zucchine per estrarre la polpa che userete comunque per il ripieno. Basterà munirsi di semplici strumenti da cucina : cucchiai, cucchiaini, coltelli o uno scavino da melone, andranno benissimo per lo scopo.

Per questa ricetta da fare al forno, occorrono 6 zucchine tonde da lavare e svuotare - facendo attenzione a non bucarle o renderle troppo sottili e tenendo da parte le calotte - da sbollentare in acqua salata per circa cinque minuti. Una volta scolate, disporre le zucchine su un canovaccio mentre ci si occupa del ripieno. In una padella, soffriggere uno spicchio d'aglio nell'olio d'oliva; aggiungervi un cucchiaio di capperi sciacquati dal sale e quattro cucchiai di pomodoro concentrato. Aggiungere la polpa delle zucchine tagliata finemente e cuocere col coperchio con sale e pepe per una decina di minuti aggiungendo un po' d'acqua per favorire la cottura della verdura. Poco prima del termine del tempo, aggiungere due o tre cucchiai di pangrattato al ripieno e rigirare a fiamma alta. Spegnere il fuoco e farcire le zucchine, disposte in una teglia foderata di carta da forno. Una volta riempite (e guarnite con la calotta), sono pronte per cuocere in forno a 180° per circa venti minuti.

Zucchine tonde con ripieno al tonno

Anche questa ricetta va preparata al forno ed occorre munirsi di tonno in scatola, al naturale o all'olio d'oliva, e di mollica di pane raffermo che può essere sostituita con del riso in bianco da preparare a parte. Svuotare otto zucchine conservando le calotte e lessarle in acqua e sale per circa 5 minuti. Una volta scolate, vanno messe a raffreddare su un canovaccio. In una padella, soffriggere mezza cipolla rossa tagliata finemente in olio d'oliva, aggiungere qualche cucchiaio di pangrattato e lasciarlo imbiondire. Unire la polpa delle zucchine e quattro scatolette piccole di tonno sgocciolate, rigirare e aggiungere un pizzico di pepe. Dopo una decina di minuti, aggiungere la mollica di pane, tritata finemente e leggermente inumidita con l'acqua. In questo passaggio la mollica può essere sostituita col riso bianco, la proporzione varia in base al gusto. Ottenuto un ripieno morbido ma non troppo umido, farcire le zucchine, coprirle con le calotte e cuocere in forno caldo a 180° per circa venti minuti. Servire freddo.

Zucchine tonde ripiene di verdure con cuore di formaggio

Per questa ricetta, oltre alle zucchine, occorre scegliere un formaggio a pasta morbida o semidura a scelta da inserire a cubetti nella farcitura. A scelta, anche le verdure, poiché questa è un'ottima ricetta svuotafrigo; la proposta qui è con i pomodorini, una melanzana e un peperone a scelta. Svuotare e sbollentare per cinque minuti sei zucchine tonde serbando la calotta e farle raffreddare su un canovaccio. A parte, soffriggere in una padella mezza cipolla bianca nell'olio d'oliva. Unirvi il peperone tagliato a fettine sottili e la melanzana a cubetti, i pomodorini e la polpa delle zucchine; cuocere con un po' d'acqua o brodo vegetale per una decina di minuti. Regolare di sale e pepe e, verso la fine della cottura, aggiungere qualche cucchiaio di pangrattato per asciugare il ripieno se troppo umido. Riempire le zucchine mettendo al centro di ciascuna una manciata di formaggio, poi coprirle con la calotta e terminare la cottura in forno per venti minuti a 180°. Servire freddo o caldo.