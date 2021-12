Torta di cachi soffice e facile da preparare, la ricetta classica

La torta di cachi è un dolce goloso e sfizioso, che grazie alla frutta unisce genuinità e piacevolezza. Dalla consistenza morbida e umida, ha un sapore delicato e un profumo avvolgente , perfetto per una colazione energetica di una fredda mattina d’autunno. Gli ingredienti sono pochi e semplici, sicuramente presenti in ogni dispensa: farina, uova, zucchero e poi gli inconfondibili e morbidi cachi di stagione , che regalano alla torta la giusta sofficità e un colore perfettamente in tono con l’autunno. Proprio per la sua semplicità di ingredienti e procedimento, è ottima da preparare in famiglia, anche in compagnia dei bambini, che possono personalizzarla in base ai gusti personali. C’è chi la ama semplice e chi non può fare a meno di aggiungere croccanti gocce di cioccolato. Per i più esigenti, poi, non possono mancare noci tritate o amaretti a guarnire.

Che sia un dolce goloso è innegabile, ma la torta di cachi racchiude in sé anche i tanti benefici del sostanzioso frutto autunnale. Ricco di sali minerali, come potassio, fosforo, vitamine A, C e B e calcio, il cachi contiene un’elevata quantità di betacarotene e antiossidanti. Perfetto per chi pratica sport, è un frutto zuccherino e altamente energetico.

Procedimento per preparare la torta di cachi

Per preparare la versione base della torta di cachi, per prima cosa prendere i cachi ben maturi, togliere il torsolo e la buccia delicatamente, eliminando i semi se presenti. Porre quindi la polpa in un bicchiere per il mixer e frullare per pochi secondi. Unire l’olio di semi e frullare ancora per 30 secondi.

In una ciotola rompere le uova, unire lo zucchero, la buccia di limone grattugiata e Aggiungere con le fruste elettriche per qualche minuto, fino a ottenere un composto spumoso. Unire nella ciotola la polpa di cachi frullata con l’olio, incorporare la farina setacciata e il lievito. Montare di nuovo con le fruste per qualche minuto. Nel frattempo, imburrare e infarinare una teglia apribile del diametro di 22 cm o uno stampo in silicone della forma desiderata. Trasferire nella teglia l’impasto e accendere il forno portando la temperatura a 180 gradi. Infornare la teglia nel forno caldo e cuocere la torta per 45 minuti. Per assicurarsi della corretta cottura, provare con uno stecchino bucando il centro della torta: se lo stecchino ne esce asciutto e pulito, l’impasto è cotto. Sfornare la torta di cachi soffice e far raffreddare 20 minuti, quindi decorare con zucchero a velo. Buona merenda d’autunno!