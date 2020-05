Tiramisù zen: come prepararlo a casa

Per preparare il Tiramisù zen occorrono panna, due tuorli d'uovo, zucchero, mascarpone, tè matcha in polvere, fagioli azuki, latte condensato, latte, polvere di fagioli di soia.

In Giappone si chiamano yogashi : si ispirano alla tradizione nipponica, ma la combinano con quella europea o americana. Il termine Yogashi significa infatti proprio "dolci occidentali", essendo formato dalla radice "Yo" (letteralmente: estero, occidente) Uno degli ingredienti più ricorrenti per questo tipo di preparazioni è il tè matcha . Proprio dal matrimonio tra quest'ultimo e uno dei giganti della nostra tradizione culinaria nasce la ricetta preparata dallo chef Hiro: il Tiramisù zen. Ecco i consigli per prepararlo in casa.

Tiramisù zen: il procedimento

Per preparare il Tiramisù zen secondo la ricetta dello chef Hiro, bisogna partire dalla crema. Prendere la panna e montarla, mettendola da parte. Poi aggiungere un tuorlo d'uovo e lo zucchero nella planetaria: montare gli ingredienti insieme. Quando il composto sarà spumoso, aggiungere il mascarpone e il tè matcha in polvere. Una volta che il tutto sarà ben mantecato, prendere la panna messa da parte e addizionarla al composto, mescolando molto delicatamente. Il Tiramisù zen ha anche un'altra crema: quella di fagioli azuki. È sufficiente prenderne due cucchiai e schiacciarli in una ciotola. Prendere del latte condensato e diluirlo con del latte normale: questa sarà la bagna per i savoiardi. Intingere i biscotti e impiattare, usando un copapasta. Creare degli strati in cui intervallare i savoiardi, la crema di fagioli azuki e la crema tiramisù al tè matcha. Togliere il copapasta e guarnire con tè matcha in polvere e polvere di fagioli di soia.