Rotolo alla Nutella soffice e goloso, la ricetta passo per passo

Gustoso e semplice da preparare, il rotolo alla Nutella è un dolce perfetto per la merenda dei bambini ed è molto apprezzato anche dagli adulti

Tra i dolci più amati dai bambini, il rotolo alla Nutella è un vortice morbido e gustoso, che racchiude al suo interno una deliziosa crema alla nocciola. Il suo impasto soffice ricorda quello del Pan di Spagna e la sua caratteristica forma a spirale lo rende sfizioso ed invitante, sia come merenda che servito per una sana e consistente colazione. Potrete servirlo tagliato a fette, oppure decidere di portarlo in tavola in tutta la sua bellezza, magari aggiungendo qualche decorazione particolare. Se seguirete con attenzione la ricetta, il vostro rotolo alla Nutella sarà un vero successo!

Gli ingredienti per il rotolo alla Nutella 4 uova medie 115 g di zucchero 80 gr di farina 00 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 350 gr di Nutella Per la decorazione: Zucchero a velo q.b. (Quanto basta) In alternativa Cacao amaro in polvere q.b. (Quanto basta)

Come si prepara la ricetta del rotolo alla Nutella Preparare uno squisito rotolo alla Nutella è piuttosto facile e vi richiederà solo una ventina di minuti circa. Per creare un dolce perfetto dovete iniziare dalla base: rompete due uova in un recipiente abbastanza capiente, poi aggiungete il vostro estratto di vaniglia. In seguito, montate il vostro composto con le fruste elettriche, fino a raggiungere una consistenza spumosa. Arrivati a questo punto, addizionate lo zucchero semolato un poco per volta, questo passaggio è fondamentale per la buona riuscita della ricetta. Sbattete le uova fino a che non saranno chiare e montate alla perfezione, a quel punto fermate le fruste e iniziate a setacciare la farina nella stessa ciotola. Ora iniziate a mescolare con una spatola, con movimenti lenti dal basso verso l’alto. A questo punto, il vostro composto dovrà risultare omogeneo e gonfio. Prendete una leccarda da 30x40 cm, imburratela bene e copritela con della carta da forno che dovrà sbordare dalla teglia stessa, in modo da facilitarvi il compito di estrarre il rotolo a cottura ultimata. Infine, versate tutto il composto sulla teglia e stendetelo in maniera uniforme.

Il rotolo alla Nutella deve cuocere per 8 o 9 minuti circa, in un forno preriscaldato a 220 gradi, facendo attenzione a non bruciare il fondo della vostra pasta. Quando quest’ultima avrà assunto la tipica colorazione dorata, potrete estrarla dal forno e capovolgerla su di un altro strato di carta da forno. Lasciatela raffreddare per qualche minuto, poi procedete stendendo la Nutella sulla pasta biscottata, lasciando 2 cm di bordo libero su ogni lato. Infine, arrotolate il dolce avvolgendolo con la carta forno, in modo da non sporcarvi, e assicuratevi che la chiusura del rotolo sia posizionata verso il basso. Ora non vi resta che lasciarlo riposare per 30 minuti circa in frigorifero, poi scartarlo e utilizzare lo zucchero a velo per spolverizzarlo. E il rotolo alla Nutella è pronto per essere servito!