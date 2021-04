Melanzane ripiene, 2 ricette originali da preparare al forno

Melanzane ripiene di carne

Le melanzane ripiene di carne al forno sono semplicemente deliziose. La ricetta a seguire è una versione perfetta da preparare in qualsiasi periodo dell'anno.

Ingredienti per 2 persone:

2 melanzane

1 cipolla

2 spicchi d'aglio

1 peperone giallo

100 g di carne di maiale tritata

50 g di carne macinata di manzo

200 g di salsa di pomodoro

1 cucchiaino di rosmarino essiccato

25 g di farina

25 g di burro

400 ml di latte

1 cucchiaino di noce moscata

50 g di formaggio grattugiato

sale e pepe olio d'oliva q.b

Come preparare le melanzane ripiene con carne

Togli il picciolo e taglia la melanzana longitudinalmente senza raggiungere la pelle. Effettua dei tagli, prima in lunghezza e poi in larghezza, per ottenere infine una “griglia". Fatto questo, metti la melanzana su una teglia, condiscila con un filo d’olio e inseriscila nel forno precedentemente riscaldato a 180ºC. Lasciala per circa 20 minuti. Con un cucchiaio togli la polpa e mettila da parte. In una padella larga, scalda un filo d'olio d'oliva a fuoco basso, quando sarà ben caldo unisci e lascia rosolare gli spicchi d'aglio, la cipolla e il peperoncino tritato finemente. Lascia cuocere per circa 15 minuti, mescolando ogni tanto. Passati 20 minuti unisci la polpa delle melanzane, precedentemente tritata. Incorpora al resto delle verdure e aggiungi il trito di maiale e manzo. Sbriciola la carne, in modo che si cuocia bene. Lasciala cuocere 10 minuti e aggiungi il pomodoro schiacciato e i cucchiaini di timo e rosmarino. Lascia cuocere e prepara la besciamella. In un'altra pentola alta fai scaldare il burro, una volta sciolto aggiungi la farina, mescola e tosta per circa 3 minuti. Ora versa gradualmente il latte e mescola, fino a quando non sarà integrato. Aggiungi un cucchiaino di noce moscata e metti da parte la besciamella. Riempi le melanzane col ripieno e falle cuocere in forno 10 minuti a 180 gradi.