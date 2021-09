Friselle pugliesi, come condirle: 5 ricette facili e sfiziose

Detta anche “frisa” o “fresella”, la frisella pugliese è un caratteristico tarallo di grano duro che può essere declinato in tante semplici ma differenti ricette per un piatto estivo ricco di sapore, sano e genuino, ma saziante

Detta anche “frisa” o “fresella”, la frisella pugliese è un caratteristico tarallo di grano duro cotto al forno per ben due volte, avendo cura di farlo biscottare. La sua è una fattura compatta, le cui origini risalirebbero già al X secolo a.C., in epoca di dominazione Fenicia nel sud Italia. Per molto tempo e per tradizione consumata dai più abili pescatori – che passando giorni e giorni in mare necessitavano di un pane indurito, da bagnare in acqua e insaporire facilmente - la frisella è oggi una delle ricette pugliesi più diffuse in tutta la Penisola . Ecco 5 idee facili e sfiziose per arricchire le vostre friselle con i sapori tipici dell’estate. La frisella è per sua fortuna un pane duro e ben gustoso che si abbina ai più svariati ingredienti di stagione, alle verdure, al pesce, ma anche ad alternative di salumi e carne.

La frisella con salmone e formaggio spalmabile è una delle alternative più sfiziose e al tempo stesso leggere, in grado di coniugare perfettamente due ingredienti così diversi tra loro , ma entrambi ottimi. Come si prepara? Per prima cosa occorre posizionare le proprie fette di salmone su di un piattino per condirle con un filo di olio EVO e del limone. Prendere ora l’impasto delle friselle da ricoprire con una buona dose di formaggio cremoso. Adagiare sulle stesse delle fettine di salmone già marinato, poi lavare e sbucciare una cipolla rossa che va tagliata a piccole rondelle da sistemare sulla superficie di ogni frisella al salmone e formaggio spalmabile. Condire con un filo di olio EVO.

La frisella ai pomodorini è la più classica e diffusa delle sue declinazioni. Sono stati gli stessi pescatori di cui parlavamo sopra, ad inventare per primi questo gustoso abbinamento, data la grande disponibilità e facilità di trasporto dei piccoli pomodorini anche in mare. Ecco come si prepara: iniziare tagliando i pomodorini a dadini e posizionandoli sopra la frisella, oppure tagliando l’ortaggio a metà e spremendolo sull’impasto. Aggiungere sale e origano a piacimento. Condire in superficie con un filo di olio EVO a crudo.

Frisella con peperoni, pomodorini e salsiccia

E per chi non ama il sapore deciso del pesce? Ecco un condimento per le vostre friselle a base di peperoni, pomodorini e salsiccia. La preparazione: dopo aver tagliato i peperoni a dadini, procedere dividendo anche i pomodorini a metà e rosolando il tutto per circa 5 minuti in una padella con dell’olio Extra-Vergine di Oliva. Ora unire anche la salsiccia sbriciolata e alzare il fuoco a fiamma viva. Una volta che l’insaccato è cotto e le verdure si sono ammorbidite, ammollare l’impasto delle friselle con un po’di acqua, poi condire aggiustando all’occorrenza con del sale.

Frisella alla norma

Le friselle alla norma per richiamare i sapori del tipico piatto di pasta mediterraneo, originariamente preparato con maccheroni e condimento a base di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata e basilico. Come si prepara: tagliare la melanzana a fettine sottili da cospargere di farina in modo che non si attacchino tra loro in fase di cottura. Friggerle ora in abbondante olio (meglio se di semi). Una volta scolate le melanzane, scottare i pomodori tagliati a dadini, privandoli di buccia e semenza e condendoli con olio EVO, sale e basilico. Ammollare le friselle nell’acqua, poi strofinarle in superficie con uno spicchio d’aglio. Procedere ricoprendo l’impasto di pomodorini e ricotta grattuggiata. Infornare a 200 gradi finchè la ricotta non comincia a fondersi, poi sfornare e completare le friselle alla norma con le melanzane fritte.

Frisella con polpo e patate

Preparate le friselle con polpo e patate per un aperitivo che stupisca i commensali con sapori semplici ma regali. Come si cucinano: lessare il polpo e tagliarlo in striscioline. Una volta giunto a cottura, in una ciotola condirlo con sale, olio, limone, pepe e prezzemolo tritato. Allo stesso modo lessare le patate e, quando si raffreddano, sbucciarle e tagliarle a dadini. Unire i tuberi al polpo, avendo cura di aggiustare l’armonia di sapori con sale e olio. Dopo aver ammorbidito le friselle nell’acqua, condirle con l’insalata di polpo e patate e un filo di olio Extra-Vergine di Oliva in superficie.