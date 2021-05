Purè di patate, la ricetta del classico contorno della cucina italiana

Cremoso, soffice e dal gusto delicato: solo 4 ingredienti occorrono per preparare la ricetta del purè di patate, ma bastano per creare un piatto classico e intramontabile. Comfort food francese ma cucinato in tutto il mondo, il purè di patate è un contorno perfetto per accompagnare piatti di carne e di pesce. Ottimo l’abbinamento con il gulasch, la trippa e il brasato, ma anche con baccalà, merluzzo in umido e gamberi. Si accosta bene anche a pietanze vegetariane. Insomma, assaporarlo è una vera carezza per lo spirito. Ma come rendere morbido il purè di patate? L’unico accorgimento è nella scelta delle patate: a pasta bianca o gialla è fondamentale che siano patate vecchie e farinose. Per la preparazione della purea sono sconsigliate le patate novelle perché si rischia di non ottenere l’effetto cremoso.