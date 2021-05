Polpette classiche al forno, la ricetta originale

Un grande classico della tavola italiana, ideali per il pranzo o la cena, sono il piatto ideale da inserire in un menu di finger food per un buffet in piedi o per rendere sfizioso un aperitivo

Gustosissime, facili e veloci da preparare, le polpette di carne sono perfette per una cena in famiglia e metteranno d'accordo grandi e piccoli. Le varianti sono davvero tantissime, tutte da provare almeno una volta. Pane, patate, pangrattato: tutti questi ingredienti sono previsti nella ricetta delle polpette, la scelta dipende da cosa c'è a disposizione in casa e dal proprio gusto, naturalmente. C'è chi preferisce la polpetta con la crosticina croccante, chi la gradisce morbida. In entrambi i casi, è necessario tenere d'occhio la cottura. Inoltre, possono essere preparate con anticipo: basterà riscaldarle al microonde per pochi secondi e servirle in tavola.

Ricetta e preparazione delle polpette al forno per 4 persone, 20 polpette circa

Preparazione 1 ora circa

Cottura 40 minuti

500 g di carne macinata di vitello

100 g di mollica di pane raffermo

2 uova medie

latte

sale e pepe q.b.

un ciuffo di prezzemolo

pangrattato q.b.



Bagnare la mollica di pane col latte e successivamente strizzarla per eliminare l'eccesso di liquido.

In una ciotola capiente lavorare la carne macinata con la mollica di pane aggiungendo un uovo per volta, il prezzemolo tritato, il sale e il pepe fino ad ottenere un impasto compatto. Se troppo umido, aggiungere del pangrattato, se troppo secco, amalgamare con il latte. Ottenuta la consistenza desiderata, lasciare riposare l'impasto per qualche minuto.

Successivamente, con le mani bagnate, prelevare una parte del composto e lavorarlo fino ad ottenere la classica forma tondeggiante. A scelta, rotolare le polpette nel pangrattato, per la crosticina croccante. Adagiare le polpette distanziandole su una teglia ricoperta di carta da forno e cuocere per circa 40 minuti a 180° rigirandole dopo 20 minuti (il tempo di cottura può variare a seconda delle dimensioni delle polpette, in questo caso, di misura media). Servire fredde o calde con una salsa a scelta o con un contorno a piacimento.