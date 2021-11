Ricche di proprietà benefiche sull’organismo, le prugne sono un frutto molto apprezzato. Leggerissime – basti pensare che 100 gr di prodotto contengono solamente 42 kcal – le prugne sono un valido alleato per il ripristino di vitamine e sali minerali, perfette per contrastare attivamente la stanchezza e per svolgere un’azione antiossidante e di regolarità intestinale su tutto l’organismo. Raccolte in abbondanza durante la bella stagione, quale motivazione migliore per non gettarle via quando troppo mature, se non la preparazione di una deliziosa e leggera marmellata di prugne senza zucchero .

Ingredienti per la marmellata di prugne senza zucchero

500 gr di prugne denocciolate

30 gr di Stevia

20 ml di succo di limone

1 mela (come addensante)

Acqua q.b.

Come preparare la marmellata di prugne senza zucchero

La ricetta originale per realizzare la marmellata di prugne senza zucchero è davvero semplice e veloce. Non richiederà più di un’ora di tempo, compresa la fase di cottura. La sua difficoltà è inoltre bassa, il che la rende perfetta anche per chi desidera una confettura home-made ma ha davvero poca dimestichezza tra i fornelli. Ecco come si prepara la marmellata di prugne senza zucchero con una ricetta spiegata passo per passo. Iniziare lavando e pulendo attentamente le prugne una ad una, avendo cura di tagliarle a metà per estrarne il nocciolo nascosto all’interno. Ridurre la polpa in pezzettini, dopodichè trasferirla in una pentola dove andrà a cuocere insieme al succo di limone, alla stevia (utilizzata al posto dello zucchero) e ad una mela sbucciata e tagliata a pezzetti, da utilizzare come addensante naturale. Far bollire il tutto per una 40ina di minuti, aggiungendo di tanto in tanto dell’acqua per facilitarne la cottura. Trascorso il tempo necessario, la marmellata di prugne senza zucchero è pronta e può essere trasferita in vasetti precedentemente sterilizzati secondo le normative sanitarie europee e da chiudere ermeticamente. La marmellata di prugne senza zucchero si conserva sottovuoto per circa 3 mesi, in un luogo fresco e asciutto, mentre una volta aperta, è meglio consumarla nel giro di 3-4 giorni.