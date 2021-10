Beer and Pizza Day, storia dell'abbinamento più amato dagli italiani

Sabato 9 ottobre si celebra in tutto il mondo il “Beer and Pizza Day”, la giornata internazionale dedicata ad uno degli abbinamenti più amati della cucina. Una combo ineguagliabile che da anni accompagna non solo il pasto di milioni di persone in ogni Paese, ma che è simbolo di convivialità e condivisione. Ecco quando è nata questa tradizione popolare

“Birra e pizza” è il nome del binomio culinario più amato dagli italiani , in barba alla critica di molti Paesi che a tavola storcono il naso di fronte a un accostamento di questo tipo. Quello che per noi sembra essere una vera e propria tradizione è per altri un abbinamento strano e azzardato, tra chi preferisce accompagnarvi un buon calice di vino e dicerie che raccontano faccia male alla salute. Due ingredienti semplici, ma sostanziosi, con una lunga storia alle spalle nonostante il racconto della loro accoppiata sia piuttosto recente. Ecco da dove nasce la storia del goloso binomio “Birra e Pizza” e quando si festeggia il “ Beer And Pizza Day ”.

Nonostante singolarmente siano due portate dall’origine molto antica, la storia del classico binomio “Birra e Pizza” ha origini piuttosto recenti. La pizza infatti, nata circa 300 anni fa su suolo partenopeo, fu per molti anni accompagnata al vino che – considerato più pregiato ed elegante – venne sostituito dalla birra solo negli anni ’50 con la volontà di dare anche alle famiglie meno abbienti la possibilità di trascorrere ore di convivialità al ristorante, sfruttando tutti i vantaggi di un pasto sostanzioso ma molto economico. L’origine di questa combo vincente risale più precisamente all’epoca italiana post-fascista e del cosiddetto boom economico, quando anche i piccoli pizzaioli di tutto il Belpaese ottennero finalmente la licenza speciale per la vendita di alcolici a bassa gradazione. Una mossa che favorì la diffusione e il consumo della birra che per la prima volta venne con successo sostituita al vino accanto alla pizza. Ma non finisce qui, perché il successo di questa accoppiata pare derivare anche da altre ragioni economiche e commerciali. Più precisamente, a contribuire alla diffusione dell’accostamento “Birra e Pizza” è stato anche lo spostamento della storica fabbrica del luppolo “Peroni” alle porte di Napoli, segnato dalla condivisione delle prime grandi campagne pubblicitarie che associarono il noto marchio di birra ai principali piatti della tradizione culinaria napoletana, tra i quali la pizza.

Sabato 9 ottobre è il “Beer And Pizza Day”

La giornata del 9 ottobre – che per questa annata cade di sabato – è considerata a livello internazionale il “Beer And Pizza Day”. Il binomio perfetto che, sfatiamo il mito, non fa male alla salute e alla digestione. La convinzione che vuole l’incrontro di due lieviti fare contrasto in pancia è per ragioni mediche e scientifiche errata. Quale modo migliore allora per festeggiare questo magnifico giorno, se non dando il via ad abbinamenti sempre diversi e fantastici di ingredienti per la propria pizza, così come di varietà e sapore per la bevanda al luppolo da accompagnare.