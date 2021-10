Fichi caramellati, la ricetta originale della nonna

Tutti i segreti per preparare la conserva a base di fichi per godere anche in inverno del sapore ricco del frutto estivo Condividi:

Il fico è un frutto davvero gustoso, ottimo da solo, quando giunge a piena maturazione, e prezioso come ingrediente per tante ricette golose che si arricchiscono del sapore intenso ed unico di questa delizia estiva. I fichi sono anche un'ottima base per marmellate e conserve, tra queste ultime i fichi caramellati assumono un posto speciale. Preparati secondo la ricetta originale, quella tradizionale tramandata dalle nonne, consentono di assaporare un po' di estate anche quando fuori il clima diventa freddo. I fichi caramellati sono una leccornia da servire quando non c'è tempo per preparare il dolce. Perfetti con la ricotta di capra, con lo yogurt o col mascarpone, sono favolosi anche per accompagnare il gelato.



Passaggi preliminari per le conserve approfondimento Fichi secchi al forno fatti in casa, ecco come prepararli: la ricetta Per realizzare degli ottimi barattolini di conserve homemade, occorre munirsi di contenitori di vetro adeguati. Questi, quando riutilizzati, devono essere sterilizzati e provvisti di coperchi dotati di guarnizioni nuove. La corretta preparazione dei barattoli consentirà alle conserve una durata lunga, in qualche caso anche superiore a sei mesi, se immagazzinati in un luogo fresco e asciutto. I frutti per le conserve, invece, vanno scelti di medie dimensioni, integri e non troppo maturi: con la giusta consistenza si manterranno intatti anche durante la cottura.