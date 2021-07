Carciofi alla romana, la ricetta originale facile e veloce

Ricetta tipica della cucina della Capitale e di tutta la regione laziale, i carciofi alla romana sono un’alternativa morbida e gustosa, ma comunque salutare, per un contorno di verdure da abbinare ai propri piatti estivi e invernali. Sono semplici e veloci da preparare, visto anche l’utilizzo di pochi ingredienti; la ricetta perfetta anche per chi è meno esperto in cucina oppure ha poco tempo da dedicare alla preparazione di pranzo e cena. Per realizzare i carciofi alla romana, la qualità di fiore più adatta (e più tenera in cottura) è quella del carciofo romanesco IGP , detto anche “ mammola ” o “ cimarolo ” che, più tondeggiante delle altre varietà, e senza spine, è molto saporita e si taglia davvero con un grissino.

Ecco gli ingredienti essenziali per preparare i carciofi alla romana. Sono pochi, di semplice dimestichezza e facile reperibilità, per un piatto di esecuzione facile, che richiede poco più di mezz’ora di preparazione e un’intera ora di cottura.

Carciofi alla romana: tutte le fasi di preparazione del piatto

Per preparare i nostri carciofi alla romana bisogna innanzitutto partire dalla corretta pulizia degli ortaggi. Con le mani, staccare dalle mammole le foglie esterne, che al palato risulterebbero altrimenti più secche e dure. Proseguire tagliando il gambo della verdura, avendo l’accortezza di lasciare almeno mezzo centimetro dalla base. Ora tagliare anche la punta e, aprendo bene il carciofo, eliminare con un cucchiaio tutto il fieno al suo interno. La pulizia corretta del carciofo non è ancora terminata, anzi continua con lo strofinamento delle foglie con uno spicchio di limone. Sfilettare infine i gambi, per eliminare la parte esterna più fibrosa che altrimenti non si riuscirebbe a mangiare.

In una terrina, tritare finemente i gambi dei carciofi a cui aggiungere due spicchi d’aglio, il prezzemolo q.b. e qualche foglia di mentuccia, olio EVO, sale e pepe nero, a seconda dei propri gusti. Mescolare il tutto per far amalgamare bene gli ingredienti, i loro profumi e sapori. Ora inserire il composto appena preparato, all’interno dei carciofi e posizionarli in padella (meglio se con bordi alti), avendo l’accortezza di disporre la parte ripiena verso il basso e l’interno del tegame. Aggiungere un paio di bicchieri d’acqua e un po’ di olio, poi coprire il tutto e continuare a cuocere a fuoco medio per circa un’ora. Quando i carciofi alla romana saranno pronti, trasferirli su un piatto per servirli ancora caldi o tiepidi.