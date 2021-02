Torta di mele, la ricetta soffice e senza burro facile da preparare

Variante light ma golosissima, la torta di mele senza burro si prepara in pochissimi step con gli ingredienti che di solito si ha in casa

La torta di mele è tra i dolci per eccellenza. Va bene sempre, dalla colazione alla merenda, e profuma d’infanzia. Di pomeriggi a casa della nonna, di “esperimenti” in cucina con la mamma. Le ricette per prepararla sono davvero infinite: c’è chi la mela la grattugia e chi ci mette le fette intere, chi preferisce i dadini e chi la arricchisce con marmellata e pezzetti di cioccolato. Se invece stai cercando una versione light, ecco come si prepara la torta di mele senza burro .

Torta di mele senza burro, la ricetta

Per preparare la torta di mele senza burro, tieni a portata di mano:

300 grammi di farina 00

220 grammi di zucchero + 1 cucchiaio per la superficie

3 uova

2 mele + 1 per guarnire

1 bicchiere di latte

1 bicchiere di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

1 limone

Sbucciare le mele e tagliarle a cubetti, metterle in una ciotola e bagnarle col succo di limone affinché non anneriscano.

Montare le uova con lo zucchero nella planetaria, oppure con le fruste elettriche, fino a quando sono gonfie e spumose.

Setacciare la farina con il lievito e unire la scorza di limone grattugiata, per poi aggiungere la miscela ottenuta al composto d’uova alternandola con cucchiai di olio e di latte. Procedere fino all’esaurimento degli ingredienti. Quando il composto è omogeneo, aggiungere le mele.

Foderare una tortiera da 24 cm di diametro con della carta da forno, versarvi il composto e guarnire con una mela tagliata a fettine sottili. Cospargere con un cucchiaio di zucchero e infornare a 170°C per 50 minuti in forno statico.

Torta di mele, la storia

Le origini della torta di mele non sono certe. Una delle prime testimonianze arrivate fino a noi è quella dello chef francese Guillaume Tirel (Taillevent) ed è datata 1300. Fu lui ad inventare la ricetta della tarte aux pommes, una sorta di apple pie ripiena di cipolle appassite. Tuttavia, sembra che la torta di mele come la conosciamo oggi sia stata inventata in Inghilterra e sia poi diventata celebre nel New England americano. Serviva a non sprecare la frutta, quando ancora il frigorifero non esisteva.

Negli anni, le ricette inventate sono state moltissime: l’apple pie americana, la tarte tatin francese, lo strudel, la tarte aux pommes, la torta di mele viennese. Infinite varianti per un dolce che è un po’ un’icona, protagonista di film e di fumetti. Basti pensare alla torta di mele di Nonna Papera, amatissima dai bambini.