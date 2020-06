Frittura: i consigli degli chef per farla bene

Per fare una buona frittura non è sufficiente prendere un alimento e gettarlo nell'olio bollente. Quali liquidi usare, quali panature preparare e come adattarle ai vari ingredienti sono alcuni dei passaggi da tenere in considerazione prima di mettere la padella sul fuoco. Matteo Rizzo del Ristorante 'Il Desco' di Verona, Cesare Battisti di 'Ratanà' Milano e lo chef formatore Paolo Dalicandro spiegano i principali accorgimenti da mettere in pratica e gli errori più comuni da evitare per fare una frittura da chef.

I consigli di Matteo Rizzo: l'importanza dell'olio

Matteo Rizzo del Ristorante 'Il Desco' (una stella Michelin) sottolinea soprattutto l'importanza dell'olio: "Deve essere sempre nuovo e deve avere una temperatura adeguata, tra i 150° e i 180°. Può variare in base al tipo di panatura o infarinatura. Per esempio se si fa una tempura o una pastella, è importante creare uno shock termico tra l’ingrediente e l’olio, che io di solito tengo a 170 gradi: questo accorgimento rende la pastella più asciutta una volta terminata la frittura". Anche la consistenza dell'ingrediente può determinare la scelta di una diversa temperatura dell'olio per iniziare la frittura. "Per una melanzana fritta, magari tagliata un po' spessa, si deve mantenere la temperatura leggermente più bassa per non bruciarla all’esterno e far si che all’interno si cuocia bene". Inoltre, è importante scegliere il tipo di olio giusto: "Da preferire quelli con un punto di fumo abbastanza alto. Io uso quello di arachidi". Il piatto in cui Rizzo esprime al meglio questa tecnica sono gli Scampi fritti. Si tratta di uno dei grandi classici de 'Il Desco', realizzato dal padre dello chef già negli anni Ottanta, quando il ristorante era tra i migliori 10 in Italia con due stelle Michelin (foto: Aromi.group).