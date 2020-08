"La paura è facile: arriva da sé e non bisogna fare alcuno sforzo; il coraggio, al contrario, è una virtù, qualcosa che si ottiene lavorando". E' attorno a queste due parole che ruota l'ultimo saggio del filosofo e teologo Vito Mancuso, da qualche giorno in libreria per i tipi di Garzanti e intitolato appunto "Il coraggio e la paura" (pp. 138, euro 12).

"Uno degli equivoci da spazzare via - racconta durante la rubrica dei 'Consigli di lettura' sull'account Instagram di Sky Tg24 (qui le puntate precedenti) - è di pensare che la paura sia sempre negativa e il coraggio sempre positivo". Niente di più falso: "La paura è un segnale che ci viene dalle circostanze e come tale va interpretato. In alcuni casi, ad esempio, può essere un segnale che ci salva la vita". Il coraggio, invece, "può essere temerarietà. E chi non ha mai paura, alla fine, diventa una specie di analfabeta psichico che non sa leggere la realtà".